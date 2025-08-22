Россиян хотят лишать прав за повторное незаконное использование знака «Инвалид»
Изменения хотят внести в статью 12.4 КоАП РФ. Законопроектом предлагается за повторное незаконное использование знака установить штраф для граждан в размере 15 тысяч рублей или лишение «прав» на срок от одного до трех месяцев. Должностным лицам придется заплатить 40 тысяч рублей, юрлицам — 1 млн рублей. Кроме того, хотят увеличить штрафы для граждан за первичное нарушение — с 5 до 7,5 тысяч рублей. Во всех случаях предусмотрена конфискация предмета правонарушения.
Россиян предложили лишать прав за повторное незаконное использование знака «Инвалид». С соответствующей инициативой выступили председатель комитета ГД по труду и социальной политике Ярослав Нилов и заместитель председателя комитета Михаил Терентьев,
