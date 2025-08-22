Рязань
Продюсер «Побелки» в Рязани: каждый желающий получит памятное фото с музыкальным инструментом
Продюсер фестиваля уличных музыкантов «Подбелка-2025» в Рязани Дмитрий Гавердовский рассказал об интерактивной фотозоне на мероприятии. Она будет расположена на улице Почтовой в день проведения фестиваля, 5 сентября.

Организатором мероприятия выступает РЗН. Инфо.

«В фотозоне „Подбелки“ все желающие смогут образовать свою „группу“ и запечатлеть себя на память с музыкальными инструментами», — отметил Гавердовский.

Около площадки будет дежурить профессиональный фотограф, к которому можно обратиться для памятного фото. Их можно будет найти в официальной группе ВКонтакте, а также в фоторепортажах РЗН. Инфо.

Ранее стало известно, что в 2025 году на фестивале будет четыре сцены: для кавер-хитов, молодых артистов, рок-музыки и акустическая.

«Подбелка» — самобытное городское мероприятие, которое проводится с 2011 года в Рязани (в 2020 и 2021 году его отменяли из-за ковидных ограничений). Фестиваль проходит в пятницу, в рамках празднования Дня города. В 2024 году в «Подбелке» участвовало около 30 коллективов, победителем стала группа Onegene.

Фестиваль организован при поддержке правительства Рязанской области и администрации Рязани.

Возрастное ограничение: 0+.