Продюсер «Побелки» в Рязани: каждый желающий получит памятное фото с музыкальным инструментом

Организатор фестиваля уличных музыкантов «Подбелка-2025» (0+) в Рязани Дмитрий Гавердовский рассказал об интерактивной фотозоне на мероприятии. Она будет расположена на улице Почтовой в день проведения фестиваля, 5 сентября. «В фотозоне „Подбелки“ все желающие смогут образовать свою „группу“ и запечатлеть себя на память с музыкальными инструментами», — отметил Гавердовский. Около площадки будет дежурить профессиональный фотограф, к которому можно обратиться для памятного фото. Их можно будет найти в официальной группе ВКонтакте, а также в фоторепортажах РЗН. Инфо. Фестиваль организован при поддержке правительства Рязанской области и администрации Рязани.

Ранее стало известно, что в 2025 году на фестивале будет четыре сцены: для кавер-хитов, молодых артистов, рок-музыки и акустическая.

«Подбелка» — самобытное городское мероприятие, которое проводится с 2011 года в Рязани (в 2020 и 2021 году его отменяли из-за ковидных ограничений). Фестиваль проходит в пятницу, в рамках празднования Дня города. В 2024 году в «Подбелке» участвовало около 30 коллективов, победителем стала группа Onegene.

Возрастное ограничение: 0+.