Ночью над российскими регионами сбили 52 украинских БПЛА
За прошлую ночь над российскими регионами уничтожили 54 украинских БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. 19 дронов уничтожили над Брянской, 11 — над Волгоградской, 8 — над Ростовской, 7 — над Воронежской, по 3 — над Белгородской и Орловской областями, 2 — над Курской областью и 1 — над Республикой Крым.
