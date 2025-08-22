Минобороны сообщило о потерях ВСУ за неделю
ВС РФ за неделю освободили девять населенных пунктов в зоне СВО. Украина потеряла около 9 375 солдат. Кроме того, за неделю сбито 25 управляемых авиационных бомб ВСУ, 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.
Минобороны сообщило о потерях ВСУ за неделю. Соответствующая информация опубликована в соцсетях ведомства.
ВС РФ за неделю освободили девять населенных пунктов в зоне СВО.
Украина потеряла около 9 375 солдат.
Кроме того, за неделю сбито 25 управляемых авиационных бомб ВСУ, 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.