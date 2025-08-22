Людей после пожара в Рязанском районе пообещали разместить в маневренном фонде
После уничтожения шестиквартирного дома в поселке учхоза «Стенькино» в ходе пожара глава администрации Рязанского района Борис Ясинский прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале. По его словам, все жители успели вовремя покинуть помещения. Также он сообщил, что одной семье требуется расселение. Людей пообещали разместить в маневренном фонде. Причину возгорания установят позже.
После уничтожения шестиквартирного дома в поселке учхоза «Стенькино» в ходе пожара глава администрации Рязанского района Борис Ясинский прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале.
По его словам, все жители успели вовремя покинуть помещения.
Также он сообщил, что одной семье требуется расселение. Людей пообещали разместить в маневренном фонде.
Причину возгорания установят позже.
Фото: Борис Ясинский