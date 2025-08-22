Лукашенко: Путин отказался ударить «Орешником» по Киеву
«Путин сказал: „Ни в коем случае“. Если бы бахнули „Орешником“ по центрам, как они говорят, принятия решения, там бы ничего не осталось», — рассказал Лукашенко. Он отметил, что Россия в целом настроена на мирное урегулирование.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин отказался ударить «Орешником» по правительственным объектам Украины в Киеве. Об этом сообщило агентство
