Иеромонаха Савву (Максименкова) лишили сана после скандала в Касимовской епархии. Об этом сообщили 21 августа на сайте Высшего Общецерковного суда Русской Православной Церкви.
Клирик Касимовской епархии иеромонах Савва (Максименков) подал апелляцию на решение суда Касимовской епархии о лишении его сана.
Высший Общецерковный суд Русской Православной Церкви оставил решение в силе и прекратил производство по делу.
«[Общецерковный суд решил] призвать иеромонаха Савву (Максименкова) к покаянию, обратив его внимание на возможность несения им покаянных трудов в монашеском звании под руководством епархиального архиерея», — говорится в сообщении.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение. Обжалованию оно не подлежит.
Напомним, в Касимовской епархии иеромонах Савва (Максименков) незаконно собирал деньги на церковные нужды.