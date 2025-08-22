ГК «Зеленый сад» изменила название на «Зеленый сад — наш дом»

ГК «Зеленый сад» изменила название на «Зеленый сад — наш дом». Об этом сообщила пресс-служба строительной компании.

Для компании строительство — это не только дома, но и полноценные территории, где удобно жить, учиться, работать и отдыхать.

«Зеленый сад — наш дом» предусматривает в проектах широкую социальную инфраструктуру: школы, детские сады, современные дворы с детскими и спортивными площадками, зоны отдыха и благоустроенные зеленые пространства, фонтаны, бельчатники.

По инициативе компании планируются и проводятся социальные и городские мероприятия: детские праздники, фестивали, патриотические акции и культурные события, которые делают жизнь Рязани насыщенной и интересной для всех жителей.

Пример комплексного подхода — жилой комплекс «Окская стрелка», где реализована концепция «Первая миля» (шаговая доступность ко всем ключевым инфраструктурным объектам) и предусмотрено плановое развитие территории, создание полноценной городской агломерации будущего.

«Зеленый сад — наш дом» также активно внедряет информационные и интеллектуальные технологии. В новых проектах используются голосовые помощники на базе искусственного интеллекта, подогрев дорожек и скамеек, «умное» освещение с зональной подсветкой, системы видеонаблюдения и контроля доступа.

«Миссия компании — строить не только дома, но и создавать комфортное и безопасное пространство для жизни, в котором гармонично соединены инновации, экология и социальная среда. „Зеленый сад — наш дом“ — это про заботу, доверие и качество жизни. Здесь люди чувствуют себя частью современного города будущего, где все необходимое находится рядом», — заключили в компании.