Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 22
18°
Сбт, 23
16°
Вск, 24
19°
ЦБ USD 80.25 0.15 22/08
ЦБ EUR 93.5 0.02 22/08
Нал. USD 80.70 / 80.25 22/08 14:30
Нал. EUR 94.15 / 94.62 22/08 14:30
Новости
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
1 467
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 039
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 952
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 106
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
ГК «Зеленый сад» изменила название на «Зеленый сад — наш дом»

ГК «Зеленый сад» изменила название на «Зеленый сад — наш дом». Об этом сообщила пресс-служба строительной компании.

Для компании строительство — это не только дома, но и полноценные территории, где удобно жить, учиться, работать и отдыхать.

«Зеленый сад — наш дом» предусматривает в проектах широкую социальную инфраструктуру: школы, детские сады, современные дворы с детскими и спортивными площадками, зоны отдыха и благоустроенные зеленые пространства, фонтаны, бельчатники.

По инициативе компании планируются и проводятся социальные и городские мероприятия: детские праздники, фестивали, патриотические акции и культурные события, которые делают жизнь Рязани насыщенной и интересной для всех жителей.

Пример комплексного подхода — жилой комплекс «Окская стрелка», где реализована концепция «Первая миля» (шаговая доступность ко всем ключевым инфраструктурным объектам) и предусмотрено плановое развитие территории, создание полноценной городской агломерации будущего.

«Зеленый сад — наш дом» также активно внедряет информационные и интеллектуальные технологии. В новых проектах используются голосовые помощники на базе искусственного интеллекта, подогрев дорожек и скамеек, «умное» освещение с зональной подсветкой, системы видеонаблюдения и контроля доступа.

«Миссия компании — строить не только дома, но и создавать комфортное и безопасное пространство для жизни, в котором гармонично соединены инновации, экология и социальная среда. „Зеленый сад — наш дом“ — это про заботу, доверие и качество жизни. Здесь люди чувствуют себя частью современного города будущего, где все необходимое находится рядом», — заключили в компании.