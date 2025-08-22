Евросоюз выделил Украине очередную финансовую помощь
Сумма транша составила 4,05 миллиарда евро. Отмечается, что средства направлены в честь 34-й годовщины украинской независимости, которая будет отмечаться 24 августа. «Это включает в себя 3,05 миллиарда евро по линии Украинского фонда и миллиард евро по линии исключительной макрофинансовой помощи Европейской комиссии», — говорится в заявлении ЕС.
Евросоюз выделил Украине очередную финансовую помощь. Об этом сообщает РИА Новости.
