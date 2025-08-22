Еще в двух населенных пунктах Рязанской области установили карантин по бешенству животных. Соответствующие постановления опубликовали на сайте газеты «Рязанские ведомости».
Карантин по бешенству животных ввели в селе Ново-Сергиевка Александро-Невского района и селе Успенское Скопинского района.
Согласно постановлениям, ограничения будут действовать 60 дней после ликвидации очагов и включают запрет на лечение, перемещение животных, проведение ярмарок и выставок, а также ввоз и вывоз восприимчивых животных.
Власти обязаны обеспечить ликвидацию очагов, контроль за соблюдением мер и отлов бездомных животных с последующей вакцинацией.
Ранее карантин установили в селе Виленка Михайловского округа и в деревне Новоселки Старожиловского района.
Также подобные меры коснулись села Новобараково, Шелемишевское сельское поселение Скопинского района.