Женщина стала первым в российской истории капитаном атомного ледокола
Судно «Ямал» возглавила Марина Старовойтова. Во флот она пришла в 2005 году после работы учителем русского и литературы. Карьера началась на атомном контейнеровозе «Севморпуть» с работы дневальной. Старовойтова добралась от матроса первого класса до старшего помощника капитана на торговом флоте. О назначении капитаном объявили на торжественной церемонии в честь 80-летия атомной отрасли в Нижнем Новгороде.
Фото: Telegram-канал «Росатом».