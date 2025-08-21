Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 21
18°
Птн, 22
17°
Сбт, 23
16°
ЦБ USD 80.25 0.15 22/08
ЦБ EUR 93.5 0.02 22/08
Нал. USD 80.35 / 80.30 21/08 17:57
Нал. EUR 94.15 / 94.75 21/08 17:57
Новости
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
1 193
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 962
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 855
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 039
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Зеленский отказался выводить войска из Донбасса
Зеленский заявил, что украинская сторона не собирается выводить войска из Донбасса и юридически признавать потерю территорий. По его словам, вопрос о выводе солдат с территории затрагивает вопрос не только конституции страны, но и выживания. Он добавил, что вопрос затрагивает наиболее сильные защитные рубежи. Зеленский также добавил, что не рассматривает Сумскую и Николаевскую области в качестве объектов обмена, потому что считает их слишком незначительными. Он подчеркнул, что заводить диалог об обмене территориями возможно только после того, как все требования будут обозначены.

Зеленский отказался выводить войска из Донбасса. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на агентство «РБК-Украина».

Зеленский заявил, что украинская сторона не собирается выводить войска из Донбасса и юридически признавать потерю территорий.

По его словам, вопрос о выводе солдат с территории затрагивает вопрос не только конституции страны, но и выживания. Он добавил, что вопрос затрагивает наиболее сильные защитные рубежи.

Зеленский также добавил, что не рассматривает Сумскую и Николаевскую области в качестве объектов обмена, потому что считает их слишком незначительными. Он подчеркнул, что заводить диалог об обмене территориями возможно только после того, как все требования будут обозначены.