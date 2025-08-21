Зеленский отказался выводить войска из Донбасса
Зеленский отказался выводить войска из Донбасса. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на агентство «РБК-Украина».
Зеленский заявил, что украинская сторона не собирается выводить войска из Донбасса и юридически признавать потерю территорий.
По его словам, вопрос о выводе солдат с территории затрагивает вопрос не только конституции страны, но и выживания. Он добавил, что вопрос затрагивает наиболее сильные защитные рубежи.
Зеленский также добавил, что не рассматривает Сумскую и Николаевскую области в качестве объектов обмена, потому что считает их слишком незначительными. Он подчеркнул, что заводить диалог об обмене территориями возможно только после того, как все требования будут обозначены.