Зампред общественного совета при Минтрансе РФ оценил транспорт в Рязани

К минусам рязанского транспорта Зотов также отнес оплату проезда в переднюю дверь водителю. Он отметил, что это дает огромные временные потери для пассажиров и процесса перевозок. «Выход на линию ряда частных перевозчиков запредельно низкий (около 20% от реального), что делает интервалы длиннее и условия проезда невыносимыми. Так как в средний класс автобусов набивается большое количество пассажиров. С такими перевозчиками нужно прощаться, если взяли обязательство и не выполняют», — отметил зампред. Помимо этого, Зотов отметил загрязненность транспорта частных перевозчиков и опубликовал фото «самого грязного окна» в Рязани. Зотова также возмутил формат рязанских остановок.

Зампред общественного совета при Минтрансе РФ Илья Зотов проехался в рязанском общественном транспорте и оценил его. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Зотов отметил значительное сокращение малого класса и переход на средний/большой. Однако он заявил, что качество работы транспорта в части безопасности движения «пока оставляет желать лучшего из-за резкого ускорения и торможения».

К минусам рязанского транспорта Зотов также отнес оплату проезда в переднюю дверь водителю. Он отметил, что это дает огромные временные потери для пассажиров и процесса перевозок.

«Выход на линию ряда частных перевозчиков запредельно низкий (около 20% от реального), что делает интервалы длиннее и условия проезда невыносимыми. Так как в средний класс автобусов набивается большое количество пассажиров. С такими перевозчиками нужно прощаться, если взяли обязательство и не выполняют», — отметил зампред.

Помимо этого, Зотов отметил загрязненность транспорта частных перевозчиков и опубликовал фото «самого грязного окна» в Рязани. Зотова также возмутил формат рязанских остановок.

«Формат остановок также удивляет. Пассажир должен иметь возможность видеть приближающийся транспорт, стоя на остановке. Сейчас это невозможно. Остановка транспорта на проезжей части дороги также вызывает вопросы, или кто-то ждет аварий с пассажирами?» — написал Зотов.

Он заключил, что город изменился в лучшую сторону, а «все остальные моменты нужно решать после передачи полномочий на региональный уровень».