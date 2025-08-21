В селе Касимовского округа обустроили новое пространство

В селе Дмитриево Касимовского округа появилось новое общественное пространство благодаря программам «Комплексное развитие сельских территорий» и «Поддержка местных инициатив», пишет ИД «Пресса». На участке выкорчевали деревья, убрали заросли и мусор, расчистили и укрепили камнем берег пруда, установили пирсы, лавочки, информационные стенды и велопарковку. Также оборудовали сцену с полукруглыми местами для зрителей. Инициативу поддержали местные жители, в том числе многодетная семья Марфуниных. Игорь рассказывает, что до этого около 30 лет территория была заброшена: засыхающий пруд, заросли деревьев и кустарей. Сейчас обновлённая зона привлекает всех — вечерами собираются взрослые, дети, молодёжь и мамы с колясками.

Идея обустроить площадку на въезде в село исходила от местных жителей. Среди активных участников благоустройства — многодетная семья Марфуниных.

«Последние лет тридцать эта территория была заброшена: засыхающий пруд, заросли деревьев и кустарей, — говорит Игорь. — В моем детстве здесь протекал ручей, я ловил в нем рыбу, а отец в свое время рассказывал, что тогда руками они вылавливали из чистейшей воды раков».

Теперь обновленная зона отдыха привлекает дмитриевцев всех возрастов: вечерами собираются взрослые и дети, молодежь, мамы с колясками.

«Ребята в пруду рыбу с мостка ловят: местный житель Петр Нуждин карасиков запустил. Здесь благодать: часто утки красивые прилетают, а еще видела аиста и цаплю», — отмечает Галина.

Фото: ИД «Пресса»