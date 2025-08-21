Рязань
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
В селе Касимовского округа обустроили новое пространство
В селе Дмитриево Касимовского округа появилось новое общественное пространство благодаря участию в программах «Комплексное развитие сельских территорий» и «Поддержка местных инициатив». Об этом пишет ИД «Пресса».

Работы на обновленном участке включали выкорчевку деревьев, очистку зарослей и мусора, расчистку и обсадку камнем берега пруда, установку пирсов и лавочек, размещение информационных стендов и организацию велопарковки. Для жителей оборудовали общественную сцену с полукруглыми местами для зрителей.

Идея обустроить площадку на въезде в село исходила от местных жителей. Среди активных участников благоустройства — многодетная семья Марфуниных.

«Последние лет тридцать эта территория была заброшена: засыхающий пруд, заросли деревьев и кустарей, — говорит Игорь. — В моем детстве здесь протекал ручей, я ловил в нем рыбу, а отец в свое время рассказывал, что тогда руками они вылавливали из чистейшей воды раков».

Теперь обновленная зона отдыха привлекает дмитриевцев всех возрастов: вечерами собираются взрослые и дети, молодежь, мамы с колясками.

«Ребята в пруду рыбу с мостка ловят: местный житель Петр Нуждин карасиков запустил. Здесь благодать: часто утки красивые прилетают, а еще видела аиста и цаплю», — отмечает Галина.

Фото: ИД «Пресса»