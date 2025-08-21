В рязанском Перинатальном центре родила женщина с рубцом на матке
Два года назад женщина родила девочку путем кесарева сечения, повторные роды планировали провести так же. Пациентка поступила в Перинатальный центр. При осмотре ей предложили родить самостоятельно, потому что противопоказаний не было. На свет появился мальчик с весом 3420 граммов и ростом 52 сантиметра. Как отметили в перинатальном центре, роды с рубцом на матке относятся к высокой группе риска и каждый случай индивидуален.
Фото: группа рязанского перинатального центра в «ВК»