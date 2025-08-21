В Рязанской области построят три межпоселковых газопровода в этом году
До конца года в Рязанской области по региональной программе «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов» планируют возвести три межпоселковых газопровода, сообщает областной минстрой. Работы наметили в Рязанском и Скопинском районах, а также в Сасовском округе. В министерстве уточнили, что с этого года ведется выделение субсидий муниципалитетам на разработку проектной документации и прохождение государственной экспертизы по проектам межпоселковых газопроводов, находящихся в муниципальной собственности. Финансирование будет предоставляться по итогам конкурсного отбора.
До конца года в Рязанской области по региональной программе «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов» планируют возвести три межпоселковых газопровода, сообщает областной минстрой.
Работы наметили в Рязанском и Скопинском районах, а также в Сасовском округе.
В министерстве уточнили, что с этого года ведется выделение субсидий муниципалитетам на разработку проектной документации и прохождение государственной экспертизы по проектам межпоселковых газопроводов, находящихся в муниципальной собственности. Финансирование будет предоставляться по итогам конкурсного отбора.
Фото: Минстрой Рязанской области