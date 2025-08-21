В Рязанской области отремонтировали 16 км железнодорожного полотна
В Рязанской области отремонтировали 16 км железнодорожного полотна. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.
Наиболее протяженные участки:
- Новая Пустынь — Шелухово (6 км);
- Рыбное — Дягилево (3,6 км);
- Серебряные Пруды — Треполье (5,9 км.
Также уложено 12 стрелочных переводов.
Большая часть работ выполнялась по технологии «закрытого перегона», которая позволяет достичь высокой производительности, концентрировать ресурсы для выполнения ремонта в сжатые сроки.