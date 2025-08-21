В рязанских санаториях за полгода отдохнули более шести тысяч человек
За шесть месяцев 2025 года в санаториях Рязанской области отдохнули 6,3 тысяч человек. Это на 1% меньше, чем годом ранее. За полгода санатории региона заработали 36 миллионов рублей. Рязанская область оказалась на 14 месте в Центральной России по числу отдохнувших.
