В Рязани сбили электросамокатчика
По словам очевидцев, ДТП произошло около роддома № 2 на улице Островского в четверг, 21 августа. Столкнулись автомобиль и электросамокат. На месте происшествия работала полиция. Информация о пострадавших и подробности уточняются.
