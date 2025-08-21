В Рязани неизвестные разбили стекло машины, скинув перчатку с водой
В Рязани припаркованной машине разбили лобовое стекло. Об этом написали в телеграм-канале «Рязань. Происшествия». Автор поста предположил, что это произошло в результате сброса перчатки с водой с верхнего этажа дома. На фотографиях очевидцев видно вмятину на лобовом стекле автомобиля. В центре нее осталась лежать порванная перчатка.
Фото: Рязань Происшествия