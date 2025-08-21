Рязань
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
В Рязани на двух улицах восстановят дорожное покрытие за 55 миллионов рублей
На выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия выделили 55 миллионов 138 тысяч 47 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, подрядчику необходимо восстановить изношенные верхние слои асфальтобетонного покрытия. Работы выполнят на следующих участках:

  • дорога по Московскому шоссе от надвратной церкви (дом № 10, корпус 5) до Коломенской улицы;
  • дорога по улице Есенина от улицы Циолковского до улицы Грибоедова.

Заказчиком выступило управление дорожного хозяйства и транспорта горадминистрации.

Работы завершат до 1 октября 2026 года.

Ранее стало известно, что дороги по Вознесенской и Введенской улицам отремонтируют за 62 миллиона 38 тысяч 271 рубль.