В Рязани ищут нового директора ледового дворца
ХК «Рязань-ВДВ» объявил конкурс на замещение должности руководителя/ заместителя директора ледового дворца. Об этом сообщили в соцсетях хоккейного клуба.
Кандидаты должны иметь высшее образование в области физической культуры, или «Государственное и муниципальное управление, «Менеджмент», а также опыт работы на высших руководящих должностях, водительские права категории «B».
В обязанности входит:
- организация и руководство деятельностью ледового дворца и контроль за работой всех его служб;
- планирование расходов на обеспечение деятельности ледового дворца, контроль целевого и эффективного использования денежных средств;
- организация и проведение спортивных мероприятий в ледовом дворце.
Подробности можно уточнить у Анохиной Татьяны