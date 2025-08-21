В Рязани эвакуировали ТРЦ «Круиз»
Инцидент случился в четверг, 21 августа. Из центра на Солотчинском шоссе вывели всех людей, включая работников. Работа в комплексе приостановлена. Судя по кадрам, на место прибыл пожарный расчет. Официальная информация уточняется.
Пресс-служба МЧС уточнила, что вызов был ложным.
Фото: портал «МедиаРязань».