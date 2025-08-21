В российских детских садах предложили изучать песни SHAMAN
По мнению депутата Михаила Берулавы, музыка Ярослава Дронова (SHAMAN) и Олега Газманова — отличное воспитание для дошкольников. Парламентарий добавил, что такие песни будут развивать у детей чувство патриотизма. «Россию надо любить. Это страна великая», — заявил собеседник портала.
Фото: официальный сайт SHAMAN.