В России создадут систему для борьбы с телефонными мошенниками

Правительство России планирует к 2027 году создать систему для борьбы с киберпреступностью, пишет НСН со ссылкой на главу Ассоциации пользователей соцсетей и мессенджеров Владимира Зыкова. Операторов связи и провайдеров обяжут сообщать правоохранителям о подозрительной активности пользователей, что, по мнению Зыкова, поможет выявлять телефонных мошенников — например, при слишком большом числе звонков или сбросов. Зыков отметил, что это аналитика, а не слежка. При этом он указал, что неясно, как операторы будут отслеживать интернет‑поведение, например использование VPN или доступ к скрытым сайтам.

