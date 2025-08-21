Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 21
18°
Птн, 22
17°
Сбт, 23
16°
ЦБ USD 80.25 0.15 22/08
ЦБ EUR 93.5 0.02 22/08
Нал. USD 80.35 / 80.30 21/08 17:57
Нал. EUR 94.15 / 94.75 21/08 17:57
Новости
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
1 192
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 962
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 855
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 039
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В России создадут систему для борьбы с телефонными мошенниками
Правительство России планирует к 2027 году создать систему для борьбы с киберпреступностью, пишет НСН со ссылкой на главу Ассоциации пользователей соцсетей и мессенджеров Владимира Зыкова. Операторов связи и провайдеров обяжут сообщать правоохранителям о подозрительной активности пользователей, что, по мнению Зыкова, поможет выявлять телефонных мошенников — например, при слишком большом числе звонков или сбросов. Зыков отметил, что это аналитика, а не слежка. При этом он указал, что неясно, как операторы будут отслеживать интернет‑поведение, например использование VPN или доступ к скрытым сайтам.

Правительство России планирует создать систему, которая поможет бороться с киберпреступностью к 2027 году. Об этом пишет НСН со ссылкой на главу Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимира Зыкова.

Одной из мер станет обязательство для операторов связи и интернет-провайдеров сообщать правоохранительным органам о подозрительных действиях пользователей. Это поможет выявлять мошенников, особенно тех, кто занимается телефонным мошенничеством.

«Я считаю, что это одна из замечательных инициатив, которая должна помочь побороть телефонное мошенничество. Это всего лишь аналитика, а не слежка», — подчеркнул Зыков.

Он считает, что отслеживание аномальных звонков поможет в борьбе с мошенниками. Например, если у какого-то номера слишком много звонков или сбросов, это может быть признаком мошеннической активности.

Однако глава Ассоциации отметил, что неясно, как операторы будут отслеживать подозрительное поведение в интернете, например, использование VPN или доступ к скрытым сайтам.