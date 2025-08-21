В России рекордно сократились продажи китайских машин
За первые семь месяцев 2025 года было продано 326 тысяч автомобилей, что на 27% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июле продажи упали до 61,4 тысячи единиц, что на 18% меньше, чем в прошлом году. Эксперты отмечают, что китайские марки по-прежнему занимают значительную долю рынка, но интерес к ним снижается.
