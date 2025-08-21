В России появится карта героев СВО
Об этом пишет «Газета. ру». Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал проект по сохранению исторической памяти и размещению информации о подвигах участников СВО. Идея предполагает, что жители смогут ознакомиться с биографиями героев малых городов и предложить оптимальные способы увековечивания их памяти в городской среде, чтобы мемориалы гармонично вписывались в инфраструктуру. По словам Мишустина, в сложных условиях военные показывают мужество и силу характера, защищая родные города и исторические поселения, и общество должно их поддерживать.
