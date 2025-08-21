В России на полгода перенесли введение новых программ в автошколах. Об этом
Старые программы обучения водителей будут действовать до 1 марта 2026 года. Ранее планировалось, что новые правила вступят в силу с 1 сентября 2025 года.
Согласно программе, предполагается проводить часть занятий дистанционно. Кроме того, для получения «прав» категории «D» (автобус) будет достаточно пройти переподготовку, если у кандидата уже есть стаж управления легковым автомобилем или грузовиком.
Помимо этого, предусматривается возможность подготовки водителей непосредственно на базе автопарков.
Также планировали увеличить количество часов вождения на дорогах, исключить тему «Вождение с прицепом», дополнить курс вопросами опасного вождения, использования средств индивидуальной мобильности, предъявления электронных документов и ношения жилетов со световозвращающими полосами.