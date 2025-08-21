В России больницы и поликлиники оборудуют защитой от БПЛА

Согласно документу, речь идет об объектах первой категории, где в результате совершения теракта прогнозируемое число пострадавших составляет более тысячи человек, а максимальный материальный ущерб — свыше 100 миллионов рублей. В медучреждениях появятся специальные технические средства выявления беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и других автоматизированных беспилотных комплексов.

В России больницы и поликлиники оборудуют защитой от БПЛА. Об этом 21 августа сообщило РИА Новости со ссылкой на распоряжение правительства.

Согласно документу, речь идет об объектах первой категории, где в результате совершения теракта прогнозируемое число пострадавших составляет более тысячи человек, а максимальный материальный ущерб — свыше 100 миллионов рублей.

В медучреждениях появятся специальные технические средства выявления беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и других автоматизированных беспилотных комплексов.

Кроме того, потенциально опасные участки и критические элементы объектов оборудуют инженерно-техническими средствами противодействия применению БПЛА.

Для работников разработают алгоритм действий при получении информации об угрозе атаки.

Для объектов третьей категории, где могут пострадать от 50 до 500 человек, предусматривается установка системы видеонаблюдения потенциально опасных участков. Записи с камер будут храниться не менее месяца.