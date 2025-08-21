В пяти артезианских скважинах в Рязанской области нашли нарушения
По данным прокуратуры, в ряде населенных пунктов Шиловского района артезианские скважины работали без согласованных проектов зон санитарной охраны. Прокуратура обратилась в суд. На предприятие, эксплуатирующего скважины, возложили обязанность по организации зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения — 5 скважин.
