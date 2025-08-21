В Приморье 13-летняя школьница устроила смертельное ДТП
В Приморье 13-летняя школьница устроила смертельное ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал «Плохие новости 18+".
По данным портала, школьница села за руль первый раз. Она не справилась с управлением и автомобиль на высокой скорости съехал с дороги, после чего врезался в дерево.
В салоне находились шесть пассажиров, в том числе трое детей, две женщины и 33-летний мужчина, который скончался на месте происшествия. Всех пострадавших госпитализировали.
Пятилетний мальчик и трехлетняя девочка находятся в тяжелом состоянии.
