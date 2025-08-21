В МИД заявили о большом числе иностранцев, стремящихся переехать в Россию
В Россию стремится большое число граждан западных стран, отказывающихся от «неолиберальных псевдоценностей». Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. За последний год документы получили жители Германии, Франции, США, Италии, Австралии, Канады и ряда других государств, включенных в перечень правительства РФ № 2560‑р. Захарова подчеркнула, что иностранцы ценят в России уважение к достоинству и семейным традициям.
В Россию стремится большое число граждан западных стран, отказывающихся от «неолиберальных псевдоценностей». Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
За последний год документы получили жители Германии, Франции, США, Италии, Австралии, Канады и ряда других государств, включенных в перечень правительства РФ № 2560‑р.
Захарова подчеркнула, что иностранцы ценят в России уважение к достоинству и семейным традициям.