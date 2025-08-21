В Калининградской области мужчина из ревности задушил беременную жену

В Калининградской области 24‑летний мужчина из ревности задушил беременную жену на девятый день после свадьбы. Об этом пишет телеграм-канал «Плохие новости».

Даниил познакомился с девушкой в прошлом году и несколько раз приезжал к ней из Санкт‑Петербурга. Пара жила на съемной квартире у Балтийского моря. Когда молодой человек пришел в последний раз, Вероника сообщила, что беременна — срок около 12 недель. Они поженились, а 15 августа супруге исполнилось 19 лет.

Накануне трагедии молодые купили алкоголь и смотрели фильмы. Вскоре между ними вспыхнула ссора на почве недоверия: Даниил схватил женщину за шею и толкнул на кровать. На некоторое время он потерял сознание. Придя в себя, обнаружил, что жена не подает признаков жизни.

Осознав случившееся, мужчина попытался покончить с собой. Окровавленный, он вышел на улицу и дошел до реки, где его задержали пограничники.

По факту убийства возбудили уголовное дело.

