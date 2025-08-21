В Госдуме прокомментировали уловку Украины с изменением границ областей

Киев, пытаясь изменить территориальные границы регионов Украины, игнорирует реальное положение дел на местах, считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, сообщает NEWS.ru. По его словам, украинские власти надеются прикрываться «законодательными барьерами», но такие шаги не станут помехой для достижения мирного урегулирования конфликта.

Киев, пытаясь изменить территориальные границы регионов Украины, игнорирует реальное положение дел на местах, считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, сообщает NEWS.ru.

По его словам, украинские власти надеются прикрываться «законодательными барьерами», но такие шаги не станут помехой для достижения мирного урегулирования конфликта.

Ранее в Верховной раде был внесен законопроект о перераспределении границ двух областей, чтобы не передавать России весь Донбасс: подконтрольные Киеву части ДНР и ЛНР предлагают включить в состав Днепропетровской и Харьковской областей.

После переговоров в Вашингтоне Дональд Трамп заявил, что Российская Федерация контролирует 79% Донбасса и призвал Киев проявить «гибкость» в территориальном вопросе.

Fox News также сообщает, что Трамп якобы поддержал предложение Владимира Путина о передаче России контроля над Донбассом. Инициатива предполагает также заморозку линии фронта в южных районах Херсонской и Запорожской областей.

Фото: Илья Баранов/ ТАСС