В Госдуме призвали продавцов техники делать скидки бойцам СВО

Корпорация Apple предоставляет 10% скидку военнослужащим и ветеранам Вооруженных сил США. Председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов предложил, чтобы российские производители и продавцы техники тоже начали делать такие скидки для российских военных. Об этом пишет «Газета. ру». Нилов подчеркнул, что любые инициативы, которые помогут военнослужащим и другим важным категориям граждан, стоит поддерживать. Он отметил, что бизнес должен подумать о том, как компенсировать возможные потери от предоставления скидок. Депутат считает, что компании могут сами начать предлагать такие скидки.

Он добавил, что торговые предприятия уже предлагают скидки в зависимости от разных факторов, и было бы хорошо, если бы они начали делать специальные предложения для военнослужащих.