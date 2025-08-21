В Госдуме предложили новые меры борьбы с фиктивными браками
Речь о браках, заключенных с иностранцами. Инициативу предложила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Она предлагает закрепить обязанность прохождения супругами собеседования и тестирования для получения миграционного статуса иностранным гражданином. Также предлагается обязательно посещать место проживания пары, чтобы убедиться в реальном их проживании. Семьи также обяжут предоставлять в соответствующие органы общие фотографии, банковские выписки и другие подтверждающие совместную жизнь вещи.
