В деревне Рязанского района сгорела баня
20 августа в деревне Синец Рязанского района горела баня. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Рязанской области. Сообщение поступило в 5:36. В ликвидации пожара участвовали 12 человек и 4 единицы техники. Площадь возгорания составила 50 метров квадратных.
