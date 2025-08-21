Украина допускает возможность заморозки конфликта на фронте

В офисе президента Украины Владимира Зеленского допустили возможность заморозки конфликта на фронте.
Как сообщает итальянская газета La Repubblica со ссылкой на советника главы государства Михаила Подоляка, «предварительная позиция Украины такова: мы понимаем, что один из сценариев завершения этой войны — замораживание конфликта по линии фронта».
Он также уточнил, что в таком случае некоторые территории могут оказаться под контролем России. Подоляк подчеркнул, что Киев намерен вернуть эти земли с помощью экономических, дипломатических и других средств.
Ранее издание Berliner Zeitung сообщало, что все больше украинцев рассматривают возможность завершения конфликта через переговоры, которые могут включать территориальные уступки в пользу России.
Фото: Global Look Press/Caro/Schwarz