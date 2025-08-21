Трех волчат заметили в Окском заповеднике
Отмечается, что хищники родились в заповеднике в этом году. «Охотиться наравне со взрослыми волками малыши не могут, но, потихоньку втягиваются в жизнь настоящих хищников», — рассказала старший научный сотрудник музей Надежда Панкова.
