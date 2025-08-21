Рязанские родители рассказали, собираются ли они брать выходной на 1 сентября
В Рязани 40% работающих родителей школьников планируют взять выходной, отгул или отпуск 1 сентября, чтобы проводить ребенка в школу. Еще 21% придут на работу с опозданием, после посещения праздничных линеек.
Рязанские родители рассказали, собираются ли они брать выходной на 1 сентября. Об этом сообщает сервис SuperJob.
В Рязани 40% работающих родителей школьников планируют взять выходной, отгул или отпуск 1 сентября, чтобы проводить ребенка в школу.
Еще 21% придут на работу с опозданием, после посещения праздничных линеек.