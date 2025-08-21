Рязанке вернут почти 2 млн рублей, которые она перевела мошенникам
По данному факту возбуждено уголовное дело. Суд удовлетворил исковые заявления прокурора и постановил взыскать с «дропперов» из Челябинской, Томской и Кемеровской областей 1,8 млн рублей неосновательного обогащения.
Рязанке вернут почти два млн рублей, которые она перевела мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Женщина отправила злоумышленникам 1,8 млн рублей, поверив звонившим, которые представились сотрудниками правоохранительных органов.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Суд удовлетворил исковые заявления прокурора и постановил взыскать с «дропперов» из Челябинской, Томской и Кемеровской областей 1,8 млн рублей неосновательного обогащения.