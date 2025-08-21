Рязанка украла смартфон у 16-летнего гостя
В полицию обратилась мать несовершеннолетнего жителя Ряжска с заявлением о пропаже гаджета. Выяснилось, что юноша ходил на застолье со спиртным к 30-летнему знакомому, откуда подросток ушел без телефона. Правоохранители установили, что к похищению причастна 30-летняя сожительница хозяина. Она заметила оставленное устройство, забрала его и планировала продать. Злоумышленницу задержали. В отношении нее возбудили уголовное дело (кража). Подозреваемой грозит до 5 лет лишения свободы.
