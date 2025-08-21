Рязанец спрятал в кустах сломанный мопед, чтобы починить, и лишился его

Рязанец спрятал в кустах сломанный мопед, чтобы починить, и лишился его. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Как рассказал 35-летний житель Рязанского района, во время поездки на мопеде с него слетела цепь. Мужчина спрятал транспортное средство в кустах, потому что сразу починить смог.

На следующий день владелец вернулся и обнаружил, что мопед пропал.

Полицейские установили, что к краже причастен 31-летний рязанец. Он гулял с собакой, заметил в кустах мопед и решил забрать его. Для этого злоумышленник погрузил мопед на самосвал и отвез на предприятие.

Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы.