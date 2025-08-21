Рязанцы рассказали о напавших на охранника магазина подростках

Инцидент случился на улице Ленинского Комсомола дом 101, возле магазина «Пятерочка». Подростки на вид в возрасте 12-16 лет распылили мужчине, идущему со смены, в лицо перцовый спрей. «Один 2 августа был пойман на воровстве в данном магазине. А вчера, встретив его, решили отомстить, начав с оскорблений, а после неожиданно брызнули перцем и убежали», — говорится в посте. Отмечается, что пострадавший просил помощи прохожих, но они не откликнулись. Он добрался до магазина и вызвал скорую. У мужчины диагностировали химический ожог лица, рук и глаз 1 степени.

