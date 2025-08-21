Россиянам назвали самые подешевевшие за июль продукты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Евгению Траутман из АКРА.
Лидером стали куриные яйца, цена за десяток которых снизилась на 23%. Также в десятку наиболее подешевевших товаров вошли сладкий перец и виноград.
Самые низкие цены на куриные яйца зафиксированы в Чувашии — 56,65 рубля за десяток, в среднем по России цена составляет 83,16 рубля. Сладкий перец можно приобрести дешевле всего в Ростовской области — 181,8 рубля за килограмм, в то время как в среднем по стране он стоит 249,61 рубля. Самый доступный виноград продается в Адыгее — 201,7 рубля за килограмм, в то время как средняя цена по России составляет 317,677 рубля.
Кроме того, в июле снизились цены на огурцы и сахар-песок — на 6%, на гречку — на 4%, на свежие помидоры — на 2%, а на бананы, рис и белокочанную капусту — на 1%.