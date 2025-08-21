Россиян предупредили о штрафах за порчу детской площадки во дворе

По его словам, за повреждение детской площадки во дворе многоквартирного дома грозит штраф от 300 до 500 рублей. В Москве и Санкт-Петербурге к этой сумме добавляются дополнительные санкции за нарушение благоустройства. Гражданам придется отдать до пяти тысяч рублей, юрлицам — до 300 тысяч рублей. Как отметил Кошелев, если повреждения сопровождались нарушением общественного порядка, нецензурной бранью или распитием алкоголя, то это уже считается хулиганством и наказывается штрафом от 500 до одной тысячи рублей или арестом до 15 суток.

Россиян предупредили о штрафах за порчу детской площадки во дворе. Об этом 21 августа сообщило РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева.

