Россия передала Украине при посредничестве Катара трех детей. Об этом пишет РИА Новости.
«В ближайшее время с семьями на Украине воссоединятся трое детей — два мальчика, 8 и 15 лет, и шестилетняя девочка», — сказано в сообщении.
Также оказали содействие в переезде на Украину молодому человеку с инвалидностью.