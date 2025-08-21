Пьяный рязанец хотел убить собутыльника отверткой

В Шилове пьяный мужчина хотел убить собутыльника отверткой. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба УМВД по региону.

По предварительной информации полиции, 39-летний местный житель познакомился на улице с 45-летним мужчиной. Они решили выпить в одном из дворов.

Во время застолья 45-летний житель обиделся на собутыльника и пригрозил его убить. Злоумышленник достал отвертку и двинулся к знакомому. Тот испугался и позвонил в полицию.

Ранее 45-летнего мужчину судили за кражи. Он провел в тюрьме более пяти лет и освободился около года назад.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до двух лет тюрьмы.