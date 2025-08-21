Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 21
18°
Птн, 22
17°
Сбт, 23
16°
ЦБ USD 80.25 0.15 22/08
ЦБ EUR 93.5 0.02 22/08
Нал. USD 80.35 / 80.30 21/08 17:57
Нал. EUR 94.15 / 94.75 21/08 17:57
Новости
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
1 192
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 962
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 855
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 039
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Пьяный рязанец хотел убить собутыльника отверткой
По предварительной информации полиции, 39-летний местный житель познакомился на улице с 45-летним мужчиной. Они решили выпить в одном из дворов. Во время застолья 45-летний житель обиделся на собутыльника и пригрозил его убить. Злоумышленник достал отвертку и двинулся к знакомому. Тот испугался и позвонил в полицию. Ранее 45-летнего мужчину судили за кражи. Он провел в тюрьме более пяти лет и освободился около года назад. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до двух лет тюрьмы.

В Шилове пьяный мужчина хотел убить собутыльника отверткой. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба УМВД по региону.

По предварительной информации полиции, 39-летний местный житель познакомился на улице с 45-летним мужчиной. Они решили выпить в одном из дворов.

Во время застолья 45-летний житель обиделся на собутыльника и пригрозил его убить. Злоумышленник достал отвертку и двинулся к знакомому. Тот испугался и позвонил в полицию.

Ранее 45-летнего мужчину судили за кражи. Он провел в тюрьме более пяти лет и освободился около года назад.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до двух лет тюрьмы.