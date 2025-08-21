Прокуратура внесла представление главе Ухоловского района за нарушения
Прокуратура внесла представление главе Ухоловского района за нарушения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что прокуратура выявила несоответствие размещения мест сбора твердых коммунальных отходов нормам действующего законодательства.
