Прокуратура нашла нарушения в ремонте дороги в Рязанской области
Специалисты проверили ход выполнения ремонтных работ автодороги «Лакаш — Брыкин Бор». Выявлены нарушения требований ГОСТа, выразившиеся в занижении уровня асфальтового полотна относительно обочины, что влечет скопление дождевой воды, негативно влияя на безопасность дорожного движения. В адрес ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области» внесено представление.
